Демидов сделал голевую передачу в матче НХЛ с "Баффало"

"Монреаль" одержал победу со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Баффало" Зак Метса и нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Eric Bolte-Imagn Images via Reuters Connect

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало".

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Монреаля". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оливер Капанен (9-я минута), Юрай Слафковски (43), Лэйн Хатсон (52) и Джейк Эванс (60). У проигравших отличились Иржи Кулих (27) и Тайсон Козак (53).

Демидов отметился передачей в эпизоде с шайбой Капанена. Он отдал четвертый результативный пас в семи играх текущего сезона.

"Монреаль" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 10 очков в 7 матчах. "Баффало" идет 6-м в с 4 очками по итогам 6 игр.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с "Калгари", "Баффало" в этот же день дома сыграет с "Детройтом".