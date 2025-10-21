Каливод: спад в игре теннисистки Андреевой настораживает

По мнению заслуженного тренера России, спортсменка "наелась" под конец сезона

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спад и срывы в игре российской теннисистки Мирры Андреевой настораживают. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Андреева опустилась с шестого на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"У Мирры Андреевой затяжной спад в игре. Девочка "наелась" под конец сезона, ее срывы настораживают, - сказал Каливод. - Хочется, чтобы она сохранила место на Итоговом турнире WTA, но сделать это будет трудно, потому что Лена Рыбакина набрала хороший ход".

"Трудно сказать, в каком Мирра будет состоянии на Итоговом турнире в паре. У нее очень опытный тренер, Кончита Мартинес, которая себя великолепно умела подводить к главным турнирам. Посмотрим, что они там натренируют", - добавил собеседник агентства.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Андреева сыграет в парном турнире вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер. Также в соревнованиях примет участие Вероника Кудерметова, которая выступит вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Андреева сохраняет шансы сыграть в одиночном разряде на Итоговом турнире. На данный момент она занимает последнее, восьмое место, дающее такое право. Ее может обогнать Рыбакина, если дойдет до полуфинала турнира в Токио, проходящего на этой неделе.