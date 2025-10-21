Ольховский: Андреевой будет трудно попасть на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка отберется на Итоговый турнир, если Елена Рыбакине не дойдет до полуфинала на турнире в Токио

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянке Мирре Андреевой будет трудно удержать восьмое место, дающее право сыграть на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Андрееву может обогнать представительница Казахстана Елена Рыбакина, если дойдет до полуфинала турнира в Токио, проходящего на этой неделе.

"Я думаю, что Андреевой будет очень трудно попасть на Итоговый турнир. Рыбакина значительно прибавила в концовке сезона и прямо сейчас она сильнее Мирры, - сказал Ольховский. - Ей надо выиграть всего два матча, где она будет фаворитом. Но в женском теннисе всякое случалось, посмотрим, справится ли Рыбакина психологически".

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Андреева сыграет в парном турнире вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер. Также в соревнованиях примет участие Вероника Кудерметова, которая выступит вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.