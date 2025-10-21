Вратарь ПСЖ Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

Голкипер сомневается в своем будущем во французском клубе

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в январе и перейти в команду из Испании или Португалии. Об этом сообщает портал PSG Inside.

По информации портала, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Портал отмечает, что российский голкипер сомневается в своем будущем в клубе. Ранее портал Foot Parisien писал, что спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.