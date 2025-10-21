Тунисский футболист Гандри оценил значимость выхода сборной на ЧМ

Сборная Туниса в третий раз подряд сыграет на мировом первенстве

Футболист сборной Туниса Надер Гандри © Elsa/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Выход сборной Туниса на чемпионат мира 2026 года является большим событием для страны. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной Туниса и грозненского "Ахмата" Надер Гандри.

Сборная Туниса досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира.

"Конечно, хорошо отобраться на чемпионат мира. Я во второй раз приму участие в мировом первенстве, - сказал Гандри. - Это ведь также хорошо и для Российской премьер-лиги, в ней выступают футболисты - участники чемпионата мира, чемпионат становится более конкурентным. В нашей стране это является большим событием, безусловно, мы очень счастливы. В третий раз подряд примем участие, но это результат усердной работы".

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.