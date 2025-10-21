Кафельников оценил перспективы Медведева обойти его по титулам

В активе Медведева 21 титул, Евгения Кафельникова - 26

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евгений Кафельников не думает о том, что Даниил Медведев может обойти его в списке самых титулованных теннисистов России. Об этом он рассказал ТАСС.

Медведев после победы на турнире в Алма-Ате сравнялся с Николаем Давыденко и делит с ним третье место по количеству титулов среди российских теннисистов. На их счету по 21 трофею в одиночном разряде. Больше них из россиян побеждали только Евгений Кафельников (26) и Мария Шарапова (36).

"Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит - на здоровье. Я об этом не думаю, - сказал Кафельников. - На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алма-Ате означала".