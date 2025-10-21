Реклама на ТАСС
Талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике стал зловонный цветок

Раффлезия Арнольда, по словам организаторов соревнований, символизирует уникальное природное наследие Индонезии
08:30
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Раффлезия Арнольда, один из самых крупных цветков в мире, растущий в лесах Индонезии, стала талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который 19 октября стартовал в Джакарте. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Талисман турнира получил имя Ноди. По словам организаторов соревнований, он символизирует уникальное природное наследие Индонезии. "Его величественная форма символизирует гармонию между силой и красотой - те же ценности, что воплощены в спортивной гимнастике, которая сочетает в себе мощь, гибкость и эстетичность движений", - говорится в сообщении.

"Раффлезия, которая цветет очень редко, подчеркивает историческое значение этого чемпионата: он проводится впервые не только в Индонезии, но и во всей Юго-Восточной Азии. Ноди отражает дух чемпионата мира - не просто как соревнования, а как новую веху для Индонезии на мировой спортивной арене", - подчеркнули организаторы.

Раффлезия, имеющая кроваво-красную окраску, может достигать массы в 10 кг, цветок может вырасти диаметром до 1 метра. Раффлезия Арнольда - это вид растений-паразитов из рода Раффлезия, семейства Раффлезиевые, цветет одиночными цветами. Свое второе название, мертвый лотос или трупная лилия, Раффлезия Арнольда получила за свое зловоние. У раффлезии нет ни зеленых листьев, ни стебля, ни корней.

Созревание огромного бутона может длиться до полутора лет, а цветет раффлезия всего лишь несколько дней. Особый запах, напоминающий гнилое мясо, привлекает лесных мух, разносчиков пыльцы, с помощью которых происходит оплодотворение.

В официальной медицине раффлезия не используется. Последние проведенные исследования показали, что в цветках содержатся танины и фенол, которые в больших количествах могут быть токсичны. Употребление любых частей растения внутрь или наружное использование противопоказано. Однако некоторые местные жители индонезийских лесов считают, что плоды раффлезии могут помочь мужчинам усилить потенцию, а женщинам - исправить недостатки фигуры. 