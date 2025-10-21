Свищев назвал типичным мнение украинки Белинской о российских борцах

Ранее спортсменка заявила, что ей неприятно соревноваться с россиянами

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Высказывания чемпионки мира по борьбе украинки Аллы Белинской в адрес российских спортсменов являются типичными. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Белинская заявила порталу Oboz, что ей неприятно соревноваться с российскими борцами.

"Ей настолько неприятно соперничать с россиянами, что она продолжает это делать, - сказал Свищев. - Типичная риторика, в которой, почему-то, вопреки типичным высказываниям украинских спортсменов нет предложения бойкотировать соревнования. Или отстранить россиян. Интересно посмотреть, что она говорит не публично, в разминочной зоне или в раздевалке, где встречаются все спортсмены. Но к подобной публичной риторике мы привыкли, иного выбора у украинских спортсменов нет".