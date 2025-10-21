Минспорт поддержал идею об увеличении числа российских песен на мероприятиях
Редакция сайта ТАСС
09:12
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддержало идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях.
"Мы получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы, - сказал Матыцин. - Минспорт направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности".