Минспорт поддержал идею об увеличении числа российских песен на мероприятиях

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддержало идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

"Мы получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы, - сказал Матыцин. - Минспорт направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности".