Лыжная сборная Норвегии грозит бойкотом в случае допуска россиян

Международная федерация рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования во вторник

Тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум © EMMA WALLSKOG/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

ТАСС, 21 октября. Сборная Норвегии по лыжным гонкам может устроить бойкот, если российских спортсменов допустят к международным соревнованиям. Об этом сообщает издание Nettavisen со ссылкой на телеканал NTB.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос участия россиян в международных соревнованиях.

"Мы не должны с ними соревноваться. С момента их отстранения ничего не изменилось. Мое мнение остается прежним - возвращать их нельзя. Бойкот - действенный инструмент", - сказал главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Ранее норвежский телеканал NRK сообщил о том, что FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян.