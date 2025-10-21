Sözcü: Роман Абрамович планирует купить акции турецкого "Галатасарая"

По данным газеты, российский бизнесмен приобрел особняк на Босфоре и готовится переехать в Стамбул

Роман Абрамович © Paul Gilham/ Getty Images

СТАМБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший владелец английского "Челси" Роман Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого "Галатасарая". Об этом сообщает газета Sözcü.

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество "Галатасарай" контролируется фондом "Галатасарай", а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, что означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения. Для финансового участия Абрамовичу, скорее всего, придется прибегнуть к косвенным формам сотрудничества, таким как спонсорство, инфраструктурное партнерство или совместные предприятия с участием коммерческих дочерних компаний клуба, а не к прямым инвестициям в акционерный капитал.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли.

"Галатасарай" является 25-кратным чемпионом Турции и 19-кратным обладателем Кубка Турции. Клуб стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2000 году.