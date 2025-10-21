"Бавария" продлила контракт с тренером Компани

Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани © Adam Pretty/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Германский футбольный клуб "Бавария" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В сезоне-2024/25 мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Компани 39 лет, он возглавил "Баварию" перед началом прошлого сезона. В период игровой карьеры Компани выступал за бельгийский "Андерлехт", германский "Гамбург" и английский "Манчестер Сити". Вместе с "Манчестер Сити" бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги. В составе сборной Бельгии Компани принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где команда заняла третье место.