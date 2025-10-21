Реклама на ТАСС
Обладатель Кубка России 2018 года "Тосно" вернется в профессиональный футбол

Команда из Ленинградской области выступит во Второй лиге чемпионата России
11:35
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка России по футболу 2018 года "Тосно" из Ленинградской области выступит в чемпионате Леон - Второй лиги следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Тосно".

"Тосно" одержал победу в чемпионате МРО "Северо-Запад" Третьей лиги. Отмечается, что на общем собрании руководства клуба было единогласно принято решение об участии в чемпионате Второй лиги (дивизион Б, группа 2).

Клуб "Тосно" был основан в 2013 году. По итогам сезона-2016/17 команда завоевала право выступить в Российской премьер-лиге. По итогам сезона "Тосно" завоевал Кубок России, но вылетел в Первую лигу и не смог заявиться туда из-за долгов. Вскоре команда была расформирована, а в 2023 году возрождена. 

