Болгарская гимнастка получила тяжелую травму при исполнении прыжка

Валентина Георгиева не смогла самостоятельно покинуть зал, ее отнесли на руках медики и вспомогательный персонал
12:42
ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Болгарская гимнастка Валентина Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка в квалификации на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Георгиева не смогла самостоятельно покинуть зал, ее отнесли на руках медики и вспомогательный персонал.

Георгиевой 19 лет, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в опорном прыжке. Чемпионат мира завершится 25 октября. 