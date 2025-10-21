Болгарская гимнастка получила тяжелую травму при исполнении прыжка
12:42
ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Болгарская гимнастка Валентина Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка в квалификации на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Георгиева не смогла самостоятельно покинуть зал, ее отнесли на руках медики и вспомогательный персонал.
Георгиевой 19 лет, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в опорном прыжке. Чемпионат мира завершится 25 октября.