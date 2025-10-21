Реклама на ТАСС
В федерации считают, что любая медаль велосипедистов на ЧМ будет победой

Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый отметил, что спортсмены долгое время не имели полноценной международной практики
13:15

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские велосипедисты не имеют медальных задач на чемпионате мира в Чили, так как у них не было полноценной международной практики. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе организации.

Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в Чили с 22 по 26 октября.

"Отрадно, что на чемпионате мира выступят пятеро наших спортсменов, у которых будет поддержка. В Чили у нас полноценная делегация: тренеры, врачи, массажисты. Что касается медальных планов, то, учитывая нынешнюю ситуацию и не имея полноценной практики международных соревнований, любая награда будет победой", - сказал Кучерявый.

В заявку вошли Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев (все - спринт), а также Валерия Валгонен (темповые гонки). Российские спортсмены в Чили из-за санкций будут вынуждены выступать в нейтральном статусе и только в личных гонках. 

