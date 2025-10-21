Гимнастка Мельникова рассказала, что ее беспокоит колено на чемпионате мира

Спортсменка в квалификационных соревнованиях в многоборье набрала 54,566 балла

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову беспокоит травма колена на чемпионате мира в Джакарте. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Мельникова в квалификационных соревнованиях в многоборье набрала 54,566 балла и занимает промежуточное первое место.

"Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчет вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось. Бревно - это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось. У меня сильно побаливает колено сейчас, но в целом я его заматываю, так получше", - сказала Мельникова.

"Побаливает из-за жесткой опоры, жесткие приземления дают о себе знать. После турнира, конечно, пойду к врачу. Мне очень нравятся здесь люди, очень доброжелательные. Чуть-чуть влажно, даже магнезия иногда не ложится из-за влажности", - добавила она.

Мельникова отметила, что рада своему выступлению в опорном прыжке. "Когда мы приехали сюда, тут были довольно жесткие снаряды. Я сначала не соображала, как я буду это делать. Но я рада, что мне хватило смелости прыгнуть сегодня", - заключила гимнастка.

Финал чемпионата мира в женском многоборье состоится 23 октября.