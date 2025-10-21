Гимнастка Калмыкова рассказала, что ей помогло справиться с нервами на ЧМ

Россиянка ранее потеряла шансы выйти в финал турнира в многоборье

Анна Калмыкова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Книга и музыка помогли россиянке Анне Калмыковой справиться с нервами во время чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом она рассказала ТАСС.

Калмыкова ранее потеряла шансы выйти в финал турнира в многоборье.

"Мы прилетели в Джакарту больше недели назад, но я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, среди участниц чемпионата мира, - сказала Калмыкова. - У меня невероятные ощущения, хочется все везде посмотреть. Ночь перед выступлением была непростой, но я старалась отвлечься, книгу читала, музыку слушала. Сегодня прыжок прошла отлично, бревно не очень хорошо, в вольных старалась сделать максимально всю свою базу, всю программу, но не очень получилось. Джакарту саму мы еще толком не видели, потому что ездили только из зала в гостиницу, а из гостиницы - в зал".

Чемпионат мира завершится 25 октября.