Гимнастка Рощина призналась, что получила адреналин от участия в ЧМ

Россиянка вышла в финал многоборья на чемпионате мира

Людмила Рощина © Yong Teck Lim/ Getty Images)

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Рощина получила классные ощущения и адреналин от выступления на дебютном чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом она рассказала ТАСС.

Рощина вышла в финал многоборья на чемпионате мира.

"Да, волнение присутствовало, все-таки это мой первый чемпионат мира. Но с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин, - сказала Рощина. - Но получилось, как получилось. В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить. В финалы в отдельных видах я не попала. Не очень довольна своим выступлением, завтра тренировка, буду исправлять все".

Чемпионат мира завершится 25 октября.