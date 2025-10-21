КДК РФС рассмотрит остановку матча "Алании" из-за Гогниева

Главный тренер "Алании" увел футболистов команды с поля по ходу игры с "Велесом" на несколько минут

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Леон - Второй лиги между владикавказской "Аланией" и московским "Велесом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября "Алания" дома уступила "Велесу" со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота "Алании" в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

"КДК РФС рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Второй лиги "Алания" - "Велес". Заседание пройдет в четверг", - сказал Григорьянц.

Ранее в "Алании" сообщили ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча.