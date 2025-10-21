Центры гимнастики, бокса и развития футбола планируют открыть в Самаре

Глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что эти объекты будут наследием форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти, центр бокса Олега Саитова в Новокуйбышевске и центр развития футбола в Самаре станут наследием форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"Это будет наследием форума. Мы будем строить и через три года откроем три самых важных объекта. Первый - это долгожданный центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти. Это будет центр гимнастики, можно сказать, Приволжского федерального округа, самый современный. Второе - наконец-то мы выходим на строительство центра бокса Олега Саитова, нашего олимпийского чемпиона, чемпиона мира. У нас будет очень большой центр в Новокуйбышевске, рядом с Самарой", - сказал Федорищев.

По его словам, в центре бокса планируется открыть также шахматные гостиные. Третьим объектом станет центр развития футбола, который будет открыт рядом со стадионом "Солидарность арена", добавил губернатор.

Федорищев оценил готовность региона к проведению форума как стопроцентную. "Надо понимать, что Самарская область никогда не принимала такое международное мероприятие за новейшую историю России", - сказал губернатор. Он пояснил, что многие страны подтвердили участие своих делегаций, причем не только в составе спортсменов и спортивных функционеров, но и представителей правительств, министров иностранных дел, министров спорта. "Ожидаем, что некоторые главы государств тоже подтвердят свое участие. По разным оценкам, [на форуме] ожидается около тысячи иностранных гостей, причем не туристов, а тех, кто приедет работать", - подчеркнул Федорищев.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года. Ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс, Пермь и Уфа. В 2025 году форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.