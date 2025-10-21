Россия вошла в комитет по утверждению проектов для искоренения допинга

Выборы прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, 76 стран проголосовали за включение России, 66 - за Эстонию

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выборы прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 76 стран проголосовали за включение России, 66 - за Эстонию. Голосование длилось 5 часов в отдельном зале под постоянным наблюдением.

"Само право участия России в голосовании оспаривалось некоторыми странами Балтии, были и бюрократические хитрости секретариата, например, направленные на перенос голосования. Вызывает уважение позиция избранного накануне председателя 10-й конференции сторон антидопинговой конвенции ЮНЕСКО Фарида Гаибова, который обеспечил порядок. Мы благодарны делегациям 76 стран, которые поддержали Россию в голосовании. Мы по праву сегодня вошли в руководство фонда", - написал Дегтярев.

"Созданный в 2008 году фонд содействует государствам-участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. Оказывая практическую и техническую поддержку, фонд имеет три приоритетных направления: образовательные проекты, ориентированные на молодежные и спортивные организации; консультации по вопросам антидопинговой политики; консультации по вопросам наращивания потенциала", - добавил министр.