FIDE учредит приз в память о шахматисте Народицком

Американский гроссмейстер умер на 30-м году жизни

ТАСС, 21 октября. Международная шахматная федерация (FIDE) учредит приз в память об умершем на 30-м году жизни американском гроссмейстере Дэниэле Народицком. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

20 октября пресс-служба FIDE сообщила о смерти Народицкого.

"Ужасные, трагичные новости, все еще не могу поверить в то, о чем мы узнали вчера. Даня был не только блестящим гроссмейстером, но и неутомимым амбассадором шахмат и более того - добрым, сопереживающим и действительно хорошим человеком. Мы всегда будем его помнить. FIDE учредит специальный приз в память о Народицком и его вкладе в мир шахмат", - написал Дворкович.

Народицкому было 29 лет, он представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году российский гроссмейстер Владимир Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).