Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Салават Юлаев" прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Уфимская команда обыграла челябинский "Трактор" со счетом 3:2
Редакция сайта ТАСС
16:22

Игроки "Салавата Юлаева"

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Горшков (11-я минута), Александр Жаровский (23) и Владислав Ефремов (50). У проигравших отличились Андрей Светлаков (57) и Михаил Григоренко (58).

"Салават Юлаев" прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 5 октября в матче с "Сочи" (3:1). 18 октября "Трактор" и "Салават Юлаев" провели матч в Челябинске, тогда "Трактор" одержал победу со счетом 2:1. Уфимская команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 16 матчах. Челябинцы набрали 20 очков в 18 играх и занимают 5-е место на Востоке.

В следующем матче "Салават Юлаев" 23 октября в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Трактор" в тот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"181011110458-3726
2"Северсталь"171001000649-3622
3"Торпедо"19730010851-5421
4"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
5"Динамо" Мн16611120548-4019
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М16315100646-4619
8ЦСКА17800200747-4818
9СКА16510130642-4516
10"Лада"174001101133-6710
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"18620220652-5820
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"16106010833-4415
11"Салават Юлаев"163101101035-5110

  

КХЛ