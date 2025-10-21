"Салават Юлаев" прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Уфимская команда обыграла челябинский "Трактор" со счетом 3:2

Игроки "Салавата Юлаева" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Горшков (11-я минута), Александр Жаровский (23) и Владислав Ефремов (50). У проигравших отличились Андрей Светлаков (57) и Михаил Григоренко (58).

"Салават Юлаев" прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 5 октября в матче с "Сочи" (3:1). 18 октября "Трактор" и "Салават Юлаев" провели матч в Челябинске, тогда "Трактор" одержал победу со счетом 2:1. Уфимская команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 16 матчах. Челябинцы набрали 20 очков в 18 играх и занимают 5-е место на Востоке.

В следующем матче "Салават Юлаев" 23 октября в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Трактор" в тот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 18 10 1 1 1 1 0 4 58-37 26 2 "Северсталь" 17 10 0 1 0 0 0 6 49-36 22 3 "Торпедо" 19 7 3 0 0 1 0 8 51-54 21 4 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 5 "Динамо" Мн 16 6 1 1 1 2 0 5 48-40 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 8 ЦСКА 17 8 0 0 2 0 0 7 47-48 18 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 17 4 0 0 1 1 0 11 33-67 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10