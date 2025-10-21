"Салават Юлаев" прервал серию из пяти поражений в КХЛ
УФА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Горшков (11-я минута), Александр Жаровский (23) и Владислав Ефремов (50). У проигравших отличились Андрей Светлаков (57) и Михаил Григоренко (58).
"Салават Юлаев" прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 5 октября в матче с "Сочи" (3:1). 18 октября "Трактор" и "Салават Юлаев" провели матч в Челябинске, тогда "Трактор" одержал победу со счетом 2:1. Уфимская команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 16 матчах. Челябинцы набрали 20 очков в 18 играх и занимают 5-е место на Востоке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 23 октября в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Трактор" в тот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
