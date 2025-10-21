Реклама на ТАСС
Фигуристы Горшенина и Макаров пропустят этап Гран-при в Магнитогорске

Танцоры не смогут выступить на юниорском турнире по медицинским показания
Редакция сайта ТАСС
16:39
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фигуристы Арина Горшенина и Илья Макаров, выступающие в танцах на льду, пропустят этап юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Алексей Горшков.

"Арина и Илья пропустят этап в Магнитогорске по медицинским показаниям", - сообщил Горшков.

Горшениной 16 лет, Макарову - 19. Они являются победителями и многократными бронзовыми призерами этапов юниорского Гран-при России. 

Фигурное катание