Фигуристы Кадырова и Миронов пропустят этап Гран-при в Магнитогорске
Редакция сайта ТАСС
16:49
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в спортивных парах, пропустят этап Гран-при России в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщила тренер пары Тамара Москвина.
Этап в Магнитогорске пройдет 25-26 октября.
"Ясмина проходит реабилитацию после болезни", - рассказала Москвина.
Кадыровой 20 лет, Миронову - 24. Они являются двукратными бронзовыми призерами этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года они стали шестыми.