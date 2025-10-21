Фигуристы Кадырова и Миронов пропустят этап Гран-при в Магнитогорске

Спортсменка проходит реабилитацию после болезни, сообщила ТАСС тренер Тамара Москвина

Ясмина Кадырова и Илья Миронов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в спортивных парах, пропустят этап Гран-при России в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщила тренер пары Тамара Москвина.

Этап в Магнитогорске пройдет 25-26 октября.

"Ясмина проходит реабилитацию после болезни", - рассказала Москвина.

Кадыровой 20 лет, Миронову - 24. Они являются двукратными бронзовыми призерами этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года они стали шестыми.