FIS не допустила российских спортсменов до участия в отборе на Олимпиаду

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Также пресс-служба FIS сообщила, что россияне не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. "Совет FIS во вторник проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в квалификационных соревнованиях под эгидой FIS к Олимпийским и Паралимпийским играм", - говорится в заявлении FIS.

"Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета FIS о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в уставе FIS. АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам", - говорится в заявлении ФЛГР.

В ФЛГР также сообщили, что будут обращаться в судебные инстанции для недопущения наказания спортсменов по политическим причинам. "Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте", - добавили в федерации.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью. Вопрос возвращения атлетов FIS должна была рассмотреть 24 сентября, однако организация приняла решение перенести обсуждение.

На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы, шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.