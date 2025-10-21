Коростелев прокомментировал решение FIS, опубликовав свои детские фотографии

Совет FIS решил не допускать россиян до участия в отборе на Олимпиаду

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелев надеется, что ему все равно удастся принять участие в Олимпийских играх, несмотря на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян к отбору на Олимпиаду 2026 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Совет FIS решил не допускать россиян до участия в отборе на Олимпиаду.

"Может быть. В следующий раз", - написал 21-летний Коростелев, опубликовав свои детские фотографии на лыжах.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью. Вопрос возвращения атлетов FIS должна была рассмотреть 24 сентября, однако организация приняла решение перенести обсуждение.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.