Степанова: FIS наказывает себя, не допуская российских лыжников

По мнению олимпийской чемпионки, организация нуждается в реформе

Редакция сайта ТАСС

Вероника Степанова © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказывает себя, не допуская российских спортсменов к международным соревнованиям, и показывает необходимость радикальных реформ в организации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.

Ранее совет FIS решил не допускать россиян до участия в отборе на Олимпиаду.

"Они думают, что наказывают нас, в реальности наказывают себя. Рейтинги, доходы и, главное, будущее лыжного спорта пострадают. FIS в очередной раз показала, что нуждается в радикальной реформе, уверена, президент [Йохан] Элиаш этим и занимается. Желаю ему успеха", - сказала Степанова.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.