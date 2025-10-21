Отец Большунова не стал отвечать на вопрос о карьере лыжника

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований

Александр Большунов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о продолжении карьеры трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после недопуска россиян до соревнований Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) решит исключительно сам спортсмен. Об этом ТАСС рассказал отец Большунова Александр Большунов - старший.

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований. Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Это все вопросы [по карьере] к нему, только он на них может ответить, - сказал Большунов-старший. - Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска, и ничего другого не следовало тут ожидать".

На Олимпийских играх 2022 года Большунов становился победителем соревнований в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне на 50 км.