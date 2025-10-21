Гимнастка Борисова рассказала, как для нее прошел клубный ЧМ в Токио

Спортсменка отметила, что ей стало легче выступать после получения международного опыта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российской гимнастке Марии Борисовой легче выступать на турнирах после возвращения на международную арену. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее россиянки Борисова, Ксения Савинова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике Aeon Cup в Токио.

"По ощущениям есть перемены после прошлого турнира, который стал первым для нашей команды международным официальным [под эгидой] FIG (Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС). Мне легче выступать, я более раскованно себя чувствую, как будто напряжение спало. Готова ли я и хочу ли вернуться на международную арену? Абсолютно", - сказала Борисова.

"Как прошел клубный чемпионат мира? По выступлениям прошел очень хорошо, стабильно, чисто. В эмоциональном плане в первый день, наверное, было тяжеловато, потому что все-таки я еще не знала, чего ожидать. И в последний день было уже физически более тяжело, потому что соревнования длились четыре дня. Было тяжело, но я собралась", - рассказала спортсменка, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.