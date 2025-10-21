Большунов-старший: решение FIS связано с нежеланием иметь конкурентов из РФ

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов может быть связано с тем, что иностранцы не хотят соревноваться с действительно сильнейшими. Такое мнение ТАСС высказал отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов - старший.

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований. Российские спортсмены не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Все это было ожидаемо. Они просто не хотят соревноваться с одними из сильнейших. Зачем им лишние соперники, которые реально конкурентоспособны? Поэтому зачем с ними делить медали и пьедестал?" - сказал Большунов-старший.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.