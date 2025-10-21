"Кайрат" впервые в истории набрал очко на основном этапе Лиги чемпионов

Казахстанский клуб сыграл вничью с кипрским "Пафосом"

Редакция сайта ТАСС

Футболист "Кайрата" Рикардиньо © Ian MacNicol/ Getty Images

АЛМА-АТА, 21 октября. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" со счетом 0:0 сыграл вничью с кипрским "Пафосом" в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

На 4-й минуте защитник "Пафоса" Жоау Коррейя был удален с поля.

"Кайрат" впервые в истории набрал очко на основном этапе Лиги чемпионов, из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году.

В следующем туре "Кайрат" 5 ноября на выезде сыграет с итальянским "Интером", "Пафос" в тот же день примет испанский "Вильярреал".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.