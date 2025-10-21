"Спартак" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл "Шанхай Дрэгонс"

Красно-белые одержали победу в серии буллитов

Нападающий "Спартака" Даниэль Усманов и защитник "Шанхай Дрэгонс" Владислав Валенцов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Основное время и овертайм завершились со счетом 6:6. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (4-я, 59-я минуты), Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55), Герман Рубцов (60). У "Шанхая" отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). Автором победного буллита стал Локхарт.

"Шанхай" потерпел второе поражение в КХЛ подряд, до этого у команды была серия из трех побед. "Спартак" второй раз в сезоне обыграл китайскую команду, предыдущий матч команд прошел 7 октября и завершился со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

"Шанхай Дрэгонс" располагается на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Спартак" с 21 очком после 17 игр занимает 5-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 23 октября дома сыграет с московским "Динамо", "Шанхай" днем позже на выезде встретится с "Динамо" из Минска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 18 10 1 1 1 1 0 4 58-37 26 2 "Северсталь" 17 10 0 1 0 0 0 6 49-36 22 3 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 4 "Торпедо" 19 7 3 0 0 1 0 8 51-54 21 5 "Спартак" 17 6 0 3 1 2 0 5 56-55 21 6 "Динамо" Мн 16 6 1 1 1 2 0 5 48-40 19 7 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 8 ЦСКА 17 8 0 0 2 0 0 7 47-48 18 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 17 4 0 0 1 1 0 11 33-67 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10