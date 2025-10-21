Реклама на ТАСС
"Спартак" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл "Шанхай Дрэгонс"

Красно-белые одержали победу в серии буллитов
19:16

Нападающий "Спартака" Даниэль Усманов и защитник "Шанхай Дрэгонс" Владислав Валенцов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Основное время и овертайм завершились со счетом 6:6. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (4-я, 59-я минуты), Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55), Герман Рубцов (60). У "Шанхая" отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). Автором победного буллита стал Локхарт.

"Шанхай" потерпел второе поражение в КХЛ подряд, до этого у команды была серия из трех побед. "Спартак" второй раз в сезоне обыграл китайскую команду, предыдущий матч команд прошел 7 октября и завершился со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

"Шанхай Дрэгонс" располагается на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Спартак" с 21 очком после 17 игр занимает 5-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 23 октября дома сыграет с московским "Динамо", "Шанхай" днем позже на выезде встретится с "Динамо" из Минска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"181011110458-3726
2"Северсталь"171001000649-3622
3"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
4"Торпедо"19730010851-5421
5"Спартак"17603120556-5521
6"Динамо" Мн16611120548-4019
7"Динамо" М16315100646-4619
8ЦСКА17800200747-4818
9СКА16510130642-4516
10"Лада"174001101133-6710
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"18620220652-5820
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"16106010833-4415
11"Салават Юлаев"163101101035-5110

  

