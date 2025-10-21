"Спартак" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл "Шанхай Дрэгонс"
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Основное время и овертайм завершились со счетом 6:6. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (4-я, 59-я минуты), Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55), Герман Рубцов (60). У "Шанхая" отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). Автором победного буллита стал Локхарт.
"Шанхай" потерпел второе поражение в КХЛ подряд, до этого у команды была серия из трех побед. "Спартак" второй раз в сезоне обыграл китайскую команду, предыдущий матч команд прошел 7 октября и завершился со счетом 3:0 в пользу красно-белых.
"Шанхай Дрэгонс" располагается на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Спартак" с 21 очком после 17 игр занимает 5-е место на Западе.
В следующем матче "Спартак" 23 октября дома сыграет с московским "Динамо", "Шанхай" днем позже на выезде встретится с "Динамо" из Минска.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|18
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|58-37
|26
|2
|"Северсталь"
|17
|10
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|49-36
|22
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|4
|"Торпедо"
|19
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|51-54
|21
|5
|"Спартак"
|17
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|56-55
|21
|6
|"Динамо" Мн
|16
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|48-40
|19
|7
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|8
|ЦСКА
|17
|8
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|47-48
|18
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|17
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|33-67
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|18
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|74-48
|30
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|18
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|6
|52-58
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|16
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|8
|33-44
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|16
|3
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|35-51
|10