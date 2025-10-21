Футболист ПСЖ украинец Забарный удален в первом тайме матча Лиги чемпионов

Забарный получил желтую карточку на 24-й минуте, а на 37-й минуте - прямую красную карточку

Защитник ПСЖ Илья Забарный (справа) © Pau Barrena/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Украинский защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный был удален в первом тайме матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против германского "Байера".

Забарный получил желтую карточку на 24-й минуте. На 37-й минуте украинец получил прямую красную карточку. После удаления Забарного в составе обеих команд осталось по 10 игроков. У "Байера" на 32-й минуте был удален полузащитник Роберт Андрих.

После первого тайма счет в матче - 4:1 в пользу ПСЖ.