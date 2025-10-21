Ла Лига отменила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в Майами

Стадион Hard Rock в Майами © Kevin C. Cox/ Getty Images

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) отменило проведение матча турнира между "Барселоной" и "Вильярреалом" в Майами (США, штат Флорида). Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

"Ла Лига объявляет, что после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить организацию мероприятия из-за неопределенности, возникшей в Испании за последние несколько недель. Ли Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира, укреплению международного присутствия клубов, позиционированию игроков и повышению узнаваемости испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем федеральным нормам и не нарушал честности соревнований, что подтвердили компетентные учреждения, ответственные за обеспечение соответствия, которые выступили против него по другим причинам", - говорится в заявлении.

Игра должна была стать первой в истории чемпионата Испании, проведенной за пределами страны, и была запланирована на 20 декабря на стадионе Hard Rock. После объявления о проведении встречи в Майами футболисты испанских клубов в знак протеста не разыгрывали мяч с центра поля в играх чемпионата на минувших выходных.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча между "Барселоной" и "Вильярреалом" в Майами. УЕФА разрешил провести матч вне Испании, но в организации подчеркнули, что "матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать игры преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований".

В 2018 году компания Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.