"Арсенал" со счетом 4:0 разгромил "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

"Арсенал" одержал третью победу подряд и занимает третье место

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Арсенала" © Alex Pantling/ Getty Images

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Английский "Арсенал" дома со счетом 4:0 обыграл испанский "Атлетико" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе победителей голы забили Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64), Виктор Дьёкереш (67, 70).

"Арсенал" одержал третью победу подряд, команда набрала 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" с 3 очками располагается на 18-й строчке. В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с чешской "Славией" 4 ноября, "Атлетико" в этот же день примет бельгийский "Юнион".

В других матчах игрового дня испанская "Барселона" дома разгромила греческий "Олимпиакос" (6:1), английский "Манчестер Сити" в гостях переиграл испанский "Вильярреал" (2:0), германская "Боруссия" из Дортмунда в гостях победила датский "Копенгаген" (4:2). Английский "Ньюкасл" на своем поле крупно переиграл португальскую "Бенфику" (3:0), нидерландский ПСВ дома разгромил "Наполи" (6:2), итальянский "Интер" одержал гостевую победу над бельгийским "Юнионом" (4:0).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.