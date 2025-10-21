Чемпионат мира по велоспорту на треке с участием россиян стартует в Чили

На турнире выступят Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен

ТАСС, 22 октября. Чемпионат мира по велосипедному спорту на треке стартует в столице Чили Сантьяго. В соревнованиях примут участие спортсмены из 38 стран.

Чемпионат мира пройдет на велодроме "Пеньялолен", который был построен в 2014 году. Его вместимость - 3 тыс. человек. Ранее там проходили Панамериканский чемпионат (2015 и 2023) и этапы Кубка мира (2017 и 2018).

Первоначально чемпионат мира должен был пройти в аргентинском Сан-Хуане, но весной 2024 года Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение перенести турнир в соседнюю страну из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Аргентина.

Всего на чемпионате мира будут разыграны 22 комплекта наград. На главный турнир сезона заявилось более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев (все - спринт) и Валерия Валгонен (темповые гонки). Российские спортсмены в Чили из-за санкций будут вынуждены выступать в нейтральном статусе и только в личных гонках.

Первые награды ЧМ-2025 будут разыграны 22 октября в женском скрэтче, а также в мужском и женском командных спринтах. Завершатся соревнования 26 октября.

Предыдущий чемпионат мира на треке прошел в октябре 2024 года в Дании. На том турнире российские спортсмены завоевали золотую награду (Бурлакова в гите на 500 метров) и поделили с испанцами 9-10-е места в медальном зачете. Лучший результат на ЧМ-2024 показали представители Нидерландов (4-5-2), вторыми были британцы (4-4-5), третьими - датчане (4-2-1).