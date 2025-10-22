Кросби стал лучшим бомбардиром "Питтсбурга" с учетом плей-офф

Форвард обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли Марио Лемье

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Ванкувера" Кросби отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 1 896 очков (700 голов + 1 196 результативных передач). Он обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли Марио Лемье (1 895; 766+1 129). Канадский форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Питтсбург".

Теперь Кросби занимает чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, включая регулярные чемпионаты и плей-офф. На шестой позиции располагается канадец Стив Айзерман (1 940; 762+1 178). Форвард всю карьеру провел в "Детройте". Рекордсменом является его соотечественник Уэйн Гретцки. На счету нападающего 3 237 очков (1 016+2 221).

Кросби стал 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 700 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Лидирует по этому показателю Гретцки. Второе место занимает российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (975).

В списке лучших бомбардиров "Питтсбурга" в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби располагается на второй позиции с 1 695 очками (629+1 066). Лидирует Лемье, набравший 1 723 очка (690+1 033). Замыкает тройку лучших российский нападающий Евгений Малкин (1 356; 516+840).

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), дважды становился лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады хоккеист выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.