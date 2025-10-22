Овечкин отметился голевой передачей в матче с "Сиэтлом"

"Вашингтон" одержал победу со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сиэтлом".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Вашингтона". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Дауд (9-я минута), Райан Леонард (21), Джейкоб Чикран (22) и Том Уилсон (60). У проигравших отличился Джейден Шварц (44).

На счету Овечкина 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 7 играх нынешнего сезона.

"Вашингтон" занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 10 очков в 7 матчах. "Сиэтл" идет 3-м в Тихоокеанском дивизионе с 8 очками после 7 игр.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 25 октября по московскому времени сыграет в гостях против "Коламбуса", "Сиэтл" днем ранее встретится на выезде с "Виннипегом".