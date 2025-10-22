Шабанов и Орлов сделали по передаче в матче НХЛ "Айлендерс" - "Сан-Хосе"

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка со счетом 4:3

Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов и нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов и нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов сделали по результативной передаче в матче команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка со счетом 4:3. Шабанов и Орлов ассистировали в эпизодах с третьими голами своих команд, в активе форварда 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в текущем сезоне, защитника - 5 (0+5). Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 23 броска из 27, вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин - 33 броска из 36.

Канадец Мэттью Шефер, выступающий за "Нью-Йорк Айлендерс", записал на свой счет шайбу и результативную передачу. Он стал вторым защитником в истории НХЛ, который набрал очки в шести стартовых матчах в карьере в НХЛ. На его счету теперь 7 (2+5) очков. Минувшим летом 18-летнего игрока выбрали под общим первым номером на драфте НХЛ. Прежде единственным защитником, которому удалось набрать очки в каждом из шести стартовых матчах в НХЛ, был чех Марек Жидлицки. Данное достижение покорилось ему в 2003 году в составе "Нэшвилла".

"Айлендерс" занимают последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 6 очков в 6 играх, "Сан-Хосе" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 2 очками в 6 встречах.

В следующем матче "Айлендерс" в ночь на 24 октября примут "Детройт", "Сан-Хосе" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".