Форвард "Питтсбурга" Малкин набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ

Его команда одержала победу над "Ванкувером" со счетом 5:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативным пасом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувером".

"Питтсбург" одержал победу со счетом 5:1. У победителей шайбы забросили Коннор Дьюар (12-я минута), Томми Новак (35), Сидни Кросби (37), Энтони Манта (38) и Джастин Бразо (46). В составе проигравшей команды гол на счету Конора Гарланда (2).

Малкин ассистировал в эпизоде с четвертым голом команды. Россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров "Питтсбурга" в нынешнем сезоне с 10 очками (2 шайбы + 8 передач).

"Питтсбург" занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 10 очками по итогам 7 матчей. "Ванкувер" располагается на 2-й позиции Тихоокеанского дивизиона, набрав 8 очков в 7 играх. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 24 октября сыграет в гостях против "Флориды", "Ванкувер" в этот же день на выезде встретится с "Нэшвиллом".