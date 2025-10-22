Шайба Воронкова помогла "Коламбусу" победить "Даллас" в матче НХЛ
ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Коламбуса". В составе победителей шайбы забросили Адам Фантилли (5-я минута), Бун Дженнер (19), Дентон Матейчук (48), Воронков (55) и Кент Джонсон (57). У проигравших отличился Тайлер Сегин (32).
Воронков забросил третью шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 3 передачи в 6 матчах текущего регулярного чемпионата. Российские нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Егор Чинахов записали на свой счет по результативной передаче.
"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 6 очков в 6 матчах. "Даллас" идет седьмым в Центральном дивизионе, также имея в активе 6 очков после 6 встреч.
В следующем матче "Коламбус" в ночь на 25 октября примет "Вашингтон", "Даллас" днем ранее на домашней площадке сыграет с "Лос-Анджелесом".