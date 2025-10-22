Шайба Воронкова помогла "Коламбусу" победить "Даллас" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Коламбуса"

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Коламбуса" Дмитрий Воронков и Шон Монахан © AP Photo/ Julio Cortez

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Коламбуса". В составе победителей шайбы забросили Адам Фантилли (5-я минута), Бун Дженнер (19), Дентон Матейчук (48), Воронков (55) и Кент Джонсон (57). У проигравших отличился Тайлер Сегин (32).

Воронков забросил третью шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 3 передачи в 6 матчах текущего регулярного чемпионата. Российские нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Егор Чинахов записали на свой счет по результативной передаче.

"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 6 очков в 6 матчах. "Даллас" идет седьмым в Центральном дивизионе, также имея в активе 6 очков после 6 встреч.

В следующем матче "Коламбус" в ночь на 25 октября примет "Вашингтон", "Даллас" днем ранее на домашней площадке сыграет с "Лос-Анджелесом".