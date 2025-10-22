Дзюба отреагировал на спорный гол ЦСКА в ворота "Акрона"

Армейцы одержали победу со счетом 3:2

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба усомнился в справедливости забитого мяча в ворота своей команды в игре с московским ЦСКА в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Об этом он написал в сторис в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Матч между ЦСКА и "Акроном" прошел 21 октября и завершился победой столичной команды со счетом 3:2.

"Цирк или аут?" - задался вопросом Дзюба, приложив к публикации скриншот из трансляции игры с моментом первого забитого мяча.

ЦСКА и "Акрон" выступали в группе D вместе с московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У "Акрона" 5 очков и последнее, четвертое место, команда завершила выступление в турнире.