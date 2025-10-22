Российский нападающий "Колорадо" Бардаков набрал первое очко в НХЛ

Он отдал голевую передачу в матче с "Ютой"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колрадо" Захар Бардаков, защитник Кэйл Макар и форвард Гэвин Бриндли © Chris Gardner/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сделав передачу в гостевой встрече регулярного чемпионата с "Ютой".

Бардаков проводит второй матч в карьере в НХЛ, он ассистировал защитнику Кэйлу Макару в эпизоде с первой шайбой команды на 6-й минуте игры. Встреча завершилась победой "Юты" со счетом 4:3 в овертайме.

Бардакову 24 года, он подписал контракт с "Колорадо" в апреле нынешнего года. До этого форвард выступал за клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 он провел 53 игры, в которых забросил 17 шайб и отдал 18 голевых передач, а также набрал 2 очка (1 гол + 1 голевая передача) в 6 матчах плей-офф КХЛ. С 2018 по 2021 год Бардаков выступал за подмосковный "Витязь". В составе сборной России Бардаков стал победителем этапов Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).