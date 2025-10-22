Форвард "Нью-Джерси" Грицюк сделал голевую передачу в матче с "Торонто"

Его команда одержала победу со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters Connect

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился четвертой результативной передачей в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Нью-Джерси" в гостях обыграл "Торонто" со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Джек Хьюз (22, 37, 60-я минуты), Коди Гласс (24) и Бренден Диллон (25). У проигравших отличились Джон Таварес (7) и Матиас Маччелли (28).

Грицюк отметился передачей в эпизоде с шайбой Диллона, всего в активе 24-летнего российского форварда, проводящего первый сезон в НХЛ, 4 передачи в 6 матчах.

"Нью-Джерси" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 10 очков в 6 матчах. "Бостон" идет пятым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 6 очков после 8 встреч. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 23 октября примет "Миннесоту", "Торонто" двумя днями позднее в гостях сыграет с "Баффало".

В другом матче игрового дня "Флорида" в гостях обыграла "Бостон" (4:3), прервав серию из четырех поражений. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков.