Травмированный защитник "Спартака" Бабич обратился к болельщикам клуба

Футболист получил разрыв крестообразной связки колена

Защитник "Спартака" Срджан Бабич © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Получивший разрыв крестообразной связки колена сербский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Срджан Бабич пообещал болельщикам команды вернуться сильнее после восстановления от повреждения. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). Он был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

"С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжелые, - написал Бабич. - И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее. До встречи, большая красно белая семья".

Бабичу 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.