Каливод рассказал, в чем изменилась игра Даниила Медведева

В сентябре российский теннисист сменил тренера

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Четкие тактические схемы и рисунок игры стали просматриваться у российского теннисиста Даниила Медведева после смены тренера. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

В сентябре Медведев прекратил сотрудничество с французом Дилем Сервара и стал работать со шведом Томасом Юханссоном.

"Начинает сказываться смена тренера. Изменения в игре Даниила Медведева заметны, - сказал Каливод. - Наконец стали просматриваться четкие тактические схемы и рисунок игры, чего в последнее время не хватало. Надеюсь, что он продолжит в том же духе, мы все ждем возвращения Дани в элиту".

На прошлой неделе Медведев выиграл турнир в Алма-Ате.