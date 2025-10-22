Каливод рассказал, в чем изменилась игра Даниила Медведева
Редакция сайта ТАСС
04:48
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Четкие тактические схемы и рисунок игры стали просматриваться у российского теннисиста Даниила Медведева после смены тренера. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.
В сентябре Медведев прекратил сотрудничество с французом Дилем Сервара и стал работать со шведом Томасом Юханссоном.
"Начинает сказываться смена тренера. Изменения в игре Даниила Медведева заметны, - сказал Каливод. - Наконец стали просматриваться четкие тактические схемы и рисунок игры, чего в последнее время не хватало. Надеюсь, что он продолжит в том же духе, мы все ждем возвращения Дани в элиту".
На прошлой неделе Медведев выиграл турнир в Алма-Ате.