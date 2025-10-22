Работник пресс-центра ЧМ не хочет называть гимнастов из РФ "нейтралами"

Он отметил, что им говорят забыть, что в Индонезию приехали российские спортсмены

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Один из сотрудников пресс-центра чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте недоволен существующим на соревнованиях запретом указывать территориальную принадлежность приехавших из России спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне очень не нравится, что российских гимнастов здесь называют нейтральными, - сказал ТАСС один из сотрудников пресс-центра, знающий русский язык. - Нам говорят, что мы должны забыть, что в Индонезию приехали российские спортсмены, и говорить везде, что это нейтральные атлеты".

Собеседник ТАСС добавил, что он успел выучить русский язык, когда в течение полутора лет получал высшее образование в России, но был вынужден прервать учебу весной 2022 года.

Согласно правилам Международной федерации гимнастики, разработанным для нейтральных спортсменов, в настоящее время те не имеют права появляться в местах проведения соревнований под эгидой FIG в одежде с национальной символикой, а в честь их побед не может звучать национальный гимн.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября.