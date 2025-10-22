IBSF определится с действиями по вопросу допуска россиян в ближайшие дни

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) разработает дальнейшие шаги по вопросу допуска российских спортсменов в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Позднее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил ТАСС, что IBSF обратился за консультациями в Международный олимпийский комитет (МОК).

"Исполнительный комитет IBSF обсудил решение апелляционного трибунала организации и выполнение критериев МОК, установленных трибуналом. Дальнейшие шаги будут разработаны в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации, атлеты получают лицензии от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные лицензии.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.