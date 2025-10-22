РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций

Союз планирует организовать для национальной команды четыре товарищеских матча до чемпионата мира 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении матчей национальной команды с большим количеством федераций. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов рассказал ТАСС, что РФС планирует организовать для национальной команды четыре товарищеских матча до чемпионата мира 2026 года.

"Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций", - сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. В ноябре российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Перу и Чили.